Evgeni Azerskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeni Azerskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeni Azerskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeni Azerskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeni Azerskiy 11 Temmuz 1995 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Азерский Евгений Леонидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeni Azerskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeni Azerskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeni Azerskiy'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeni Azerskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azera_chico/

Evgeni Azerskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeni Azerskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeni Azerskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeni Azerskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2014 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2014 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2017 yılında Slonim

2 Mart 2019 yılında Volna Pinsk

3 Nisan 2020 yılında Granit

1 Nisan 2021 yılında Lokomotiv Gomel

Evgeni Azerskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeni Azerskiy şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Evgeni Azerskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYUSH Borisov

Belarus U19 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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