Evgeni İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeni İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeni İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeni İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeni İliev 3 Mart 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Евгений Иванов Илиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeni İliev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALPORTAL yapmaktadır. Evgeni İliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeni İliev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeni İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeni İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeni İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeni İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Marek Dupnitsa

1 Temmuz 2022 yılında Etar

Evgeni İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeni İliev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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