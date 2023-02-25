Evgeni Leshko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeni Leshko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeni Leshko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeni Leshko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeni Leshko 24 Haziran 1996 tarihinde Lutskovlyany şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лешко Евгений Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeni Leshko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeni Leshko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Evgeni Leshko'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeni Leshko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leshko_ev/

Evgeni Leshko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeni Leshko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeni Leshko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeni Leshko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında N. Grodno U19

1 Ocak 2014 yılında Neman II

1 Ocak 2015 yılında Neman Grodno

9 Ağustos 2017 yılında FK Lida

31 Aralık 2017 yılında Neman Grodno

Evgeni Leshko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeni Leshko şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Evgeni Leshko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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