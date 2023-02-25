Evgeni Rakomsin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeni Rakomsin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evgeni Rakomsin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeni Rakomsin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.