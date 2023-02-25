Evgeni Rakomsin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeni Rakomsin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeni Rakomsin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evgeni Rakomsin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evgeni Rakomsin 18 Ağustos 1994 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ракомсин Евгений Игоревич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evgeni Rakomsin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeni Rakomsin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Evgeni Rakomsin'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Evgeni Rakomsin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/rakomsinevgenii/
Evgeni Rakomsin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evgeni Rakomsin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2012 yılında Gomel II
1 Ocak 2014 yılında Gomelzheldor
1 Ocak 2016 yılında Osipovichi
1 Ağustos 2016 yılında Lokomotiv Gomel
1 Ocak 2017 yılında Sbornaya TF
1 Ocak 2018 yılında Bumprom
Evgeni Rakomsin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evgeni Rakomsin şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.
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