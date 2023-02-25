Evgeni Smal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeni Smal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evgeni Smal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeni Smal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.