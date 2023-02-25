Evgeni Smal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeni Smal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeni Smal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evgeni Smal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evgeni Smal 24 Ekim 1995 tarihinde Pribor'ye şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Смаль Евгений Алексеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evgeni Smal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeni Smal, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeni Smal'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Evgeni Smal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/evgeni_11
Evgeni Smal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evgeni Smal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2012 yılında Zhodino II
2 Ağustos 2017 yılında FK Smorgon
1 Ağustos 2019 yılında Oshmyany-BDUFK
17 Nisan 2020 yılında Ivatsevichi
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
2 Ağustos 2022 yılında ZY Zhodino
Evgeni Smal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evgeni Smal şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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