Evgeniy Abramovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Abramovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Abramovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Abramovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Abramovich 17 Eylül 1995 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Абрамович Евгений Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Abramovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Abramovich'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Abramovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhenyaabramovich/

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Evgeniy Abramovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Abramovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Abramovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Abramovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Zhodino II

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Zhodino

15 Ağustos 2018 yılında Smolevichi

31 Aralık 2019 yılında Torpedo Zhodino

19 Mart 2020 yılında Dzerzhinsk

14 Ocak 2021 yılında Torpedo Zhodino

25 Ocak 2022 yılında Dzerzhinsk

31 Aralık 2022 yılında Torpedo Zhodino

Evgeniy Abramovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Abramovich şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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