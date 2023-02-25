Evgeniy Bal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Bal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Bal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Bal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Bal 21 Temmuz 1998 tarihinde Slonim şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Баль Евгений Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Bal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Bal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Bal'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Bal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Bal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Bal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Bal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2018 yılında Slonim

31 Aralık 2018 yılında Soligorsk II

23 Mart 2019 yılında Slonim

31 Aralık 2019 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2020 yılında Slonim

Evgeniy Bal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Bal şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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