Evgeniy Barsukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Barsukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Barsukov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Barsukov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Evgeniy Barsukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Barsukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Barsukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Barsukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Barsukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Barsukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Barsukov 5 Temmuz 1990 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Барсуков Евгений Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Barsukov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Barsukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Barsukov'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Barsukov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bars0507/

Evgeniy Barsukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Barsukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Barsukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Barsukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Gomel II

1 Ocak 2009 yılında Gomel

1 Mart 2011 yılında Vedrich-97

31 Aralık 2012 yılında Gomel

1 Ocak 2013 yılında Vedrich-97

1 Temmuz 2013 yılında Gomel

15 Ağustos 2013 yılında Rechitsa

4 Mart 2015 yılında Gomelzheldor

1 Ocak 2016 yılında Gomel

23 Temmuz 2017 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2019 yılında Smolevichi

1 Temmuz 2020 yılında Slavia

Evgeniy Barsukov kimdir

Evgeniy Barsukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Barsukov şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Evgeniy Barsukov nereli

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