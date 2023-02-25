Evgeniy Chichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Chichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Chichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Chichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Chichev 3 Ekim 1999 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Чичёв Евгений Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Chichev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Chichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Chichev'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Chichev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chichev.evgeniy/

Evgeniy Chichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Chichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Chichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Chichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Slonim

11 Ağustos 2019 yılında Dzerzhinsk

1 Nisan 2020 yılında FK Baranovichi

18 Mart 2021 yılında Viktoria MG

13 Temmuz 2021 yılında Molodechno

Evgeniy Chichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Chichev şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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