Evgeniy Fomin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Fomin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evgeniy Fomin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Fomin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.