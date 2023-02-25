Evgeniy Fomin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Fomin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Fomin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evgeniy Fomin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evgeniy Fomin 14 Mayıs 1994 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Фомин Евгений Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evgeniy Fomin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Fomin'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Evgeniy Fomin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evgeniy Fomin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2013 yılında Gomel II
1 Ocak 2016 yılında Osipovichi
31 Aralık 2016 yılında Gomel II
24 Mart 2017 yılında FK Smorgon
2 Ağustos 2017 yılında Sputnik
1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz
15 Temmuz 2020 yılında Bumprom
Evgeniy Fomin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evgeniy Fomin şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Evgeniy Fomin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belarus U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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