Evgeniy Guletskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Guletskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Guletskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Guletskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Evgeniy Guletskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Guletskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Guletskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Guletskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Guletskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Guletskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Guletskiy 15 Ocak 2001 tarihinde Molodechno şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гулецкий Евгений Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Guletskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Guletskiy'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Guletskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jguletskiy/

Evgeniy Guletskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Guletskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Guletskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Guletskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında BATE II

6 Şubat 2020 yılında Dzerzhinsk

29 Ekim 2020 yılında BATE II

30 Ekim 2020 yılında Dzerzhinsk

1 Ocak 2021 yılında Rukh

2 Ocak 2021 yılında Dzerzhinsk

30 Haziran 2022 yılında Rukh

1 Temmuz 2022 yılında Dzerzhinsk

12 Ocak 2023 yılında Isloch

Evgeniy Guletskiy kimdir

Evgeniy Guletskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Guletskiy şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Guletskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Evgeniy Guletskiy nereli

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