Evgeniy İvanenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy İvanenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy İvanenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy İvanenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy İvanenko 22 Aralık 1995 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Иваненко Евгений Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy İvanenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy İvanenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Evgeniy İvanenko'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy İvanenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy İvanenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy İvanenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy İvanenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Slavia

1 Ocak 2015 yılında Svetlogorsk

1 Ocak 2016 yılında Slavia

1 Ağustos 2018 yılında Granit

1 Ocak 2019 yılında Slavia

16 Temmuz 2020 yılında Gomel

31 Aralık 2020 yılında Slavia

2 Şubat 2021 yılında Gomel

31 Aralık 2021 yılında Slavia

Evgeniy İvanenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy İvanenko şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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