Evgeniy Karpovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Karpovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Karpovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Karpovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Karpovich 4 Temmuz 2001 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Карпович Евгений Станиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Karpovich Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Evgeniy Karpovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 11 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Karpovich'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Karpovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karpovich_6/

Evgeniy Karpovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Karpovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Karpovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Karpovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2020 yılında FK Lida

Evgeniy Karpovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Karpovich şuan FK Lida takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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