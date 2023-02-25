Evgeniy Kondratenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Kondratenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Kondratenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Kondratenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Evgeniy Kondratenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Kondratenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Kondratenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Kondratenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Kondratenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Kondratenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Kondratenko 3 Nisan 1999 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кондратенко Евгений Геннадьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Kondratenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Kondratenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Kondratenko'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Kondratenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pkendrikq/

Evgeniy Kondratenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Kondratenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Kondratenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Kondratenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gomelzheldor

1 Ocak 2017 yılında Osipovichi

1 Şubat 2018 yılında Orsha

1 Şubat 2019 yılında FK Slutsk

1 Şubat 2020 yılında Lokomotiv Gomel

21 Ocak 2022 yılında FK Slutsk

Evgeniy Kondratenko kimdir

Evgeniy Kondratenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Kondratenko şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Evgeniy Kondratenko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yufan Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yufan Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yufan Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yufan Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Baklanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Baklanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Baklanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Baklanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jintao Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jintao Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jintao Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jintao Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlya Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlya Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi