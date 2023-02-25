Evgeniy Kondratenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Kondratenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Kondratenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Kondratenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Kondratenko 3 Nisan 1999 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кондратенко Евгений Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Kondratenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Kondratenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Kondratenko'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Kondratenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pkendrikq/

Evgeniy Kondratenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Kondratenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Kondratenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Kondratenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gomelzheldor

1 Ocak 2017 yılında Osipovichi

1 Şubat 2018 yılında Orsha

1 Şubat 2019 yılında FK Slutsk

1 Şubat 2020 yılında Lokomotiv Gomel

21 Ocak 2022 yılında FK Slutsk

Evgeniy Kondratenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Kondratenko şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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