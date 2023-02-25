Evgeniy Konoshonok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Konoshonok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evgeniy Konoshonok kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Konoshonok ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.