Evgeniy Konoshonok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Konoshonok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Konoshonok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evgeniy Konoshonok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evgeniy Konoshonok 1 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Коношонок Евгений Дмитриевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evgeniy Konoshonok Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Konoshonok'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Evgeniy Konoshonok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evgeniy Konoshonok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Zhodino II
1 Ocak 2019 yılında ara verdi
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Evgeniy Konoshonok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evgeniy Konoshonok şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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