Evgeniy Konyukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Konyukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Konyukhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Konyukhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Konyukhov 21 Kasım 1986 tarihinde Murom şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Конюхов Евгений Анатольевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Konyukhov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Konyukhov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Konyukhov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Konyukhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Konyukhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Evgeniy Konyukhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Konyukhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Torpedo Vlad.

1 Nisan 2010 yılında FK Novgorod

1 Ocak 2012 yılında Sibir

6 Eylül 2012 yılında Tyumen

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2014 yılında KS Samara

30 Temmuz 2020 yılında Torpedo Moskau

13 Ocak 2021 yılında Tom Tomsk

22 Temmuz 2021 yılında SKA Rostov

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2022 yılında Neftchi

Evgeniy Konyukhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Konyukhov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Murom, Metallurg Vyksa

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.