Evgeniy Kozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Kozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Kozel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Kozel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Evgeniy Kozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Kozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Kozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Kozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Kozel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Kozel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Kozel 22 Şubat 2001 tarihinde Stolin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Козел Евгений Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Kozel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Kozel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Kozel'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Kozel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/evgeniy_kozel.13/

Evgeniy Kozel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Kozel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Kozel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Kozel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Soligorsk II

10 Mart 2020 yılında Tukums

2 Temmuz 2020 yılında Soligorsk II

3 Temmuz 2020 yılında Gorodeya

16 Eylül 2020 yılında Soligorsk II

10 Mart 2021 yılında Sputnik

12 Temmuz 2021 yılında Soligorsk II

23 Ocak 2022 yılında Dynamo Brest

24 Temmuz 2022 yılında Soligorsk II

25 Temmuz 2022 yılında Shakhter

6 Şubat 2023 yılında FK Baranovichi

Evgeniy Kozel kimdir

Evgeniy Kozel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Kozel şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Kozel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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Evgeniy Kozel nereli

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