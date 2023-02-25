Evgeniy Krasnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Krasnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Krasnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Krasnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Krasnov 9 Şubat 1998 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Краснов Евгений Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Krasnov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Krasnov'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Krasnov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/10_krasnov_10/

Evgeniy Krasnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Krasnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Krasnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Krasnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dnepr Mogilev

8 Mart 2019 yılında Isloch

20 Temmuz 2020 yılında Vitebsk

Evgeniy Krasnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Krasnov şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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