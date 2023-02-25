Evgeniy Malashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Malashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Malashevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Malashevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Evgeniy Malashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Malashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Malashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Malashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Malashevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Malashevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Malashevich 10 Aralık 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Малашевич Евгений Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Malashevich Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Evgeniy Malashevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Malashevich'nin FK Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Malashevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhenyajr/

Evgeniy Malashevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Malashevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Malashevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Malashevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2021 yılında FK Minsk

8 Nisan 2022 yılında Volna Pinsk

30 Haziran 2022 yılında FK Minsk

8 Temmuz 2022 yılında Gomel

31 Aralık 2022 yılında FK Minsk

Evgeniy Malashevich kimdir

Evgeniy Malashevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Malashevich şuan FK Minsk takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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Evgeniy Malashevich nereli

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