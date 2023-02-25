Evgeniy Milevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Milevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Milevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Milevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Milevskiy 14 Ocak 1995 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Милевский Евгений Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Milevskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Milevskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Milevskiy'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Milevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Milevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Milevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Milevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gomel II

1 Ocak 2013 yılında Gomel

9 Ağustos 2018 yılında Zhitkovichi

14 Ocak 2019 yılında Energetik-BGU

12 Mart 2019 yılında Sputnik

26 Mart 2019 yılında Gomel

25 Mart 2021 yılında Volna Pinsk

23 Mart 2022 yılında Lokomotiv Gomel

Evgeniy Milevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Milevskiy şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Milevskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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