Evgeniy Pavlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Pavlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Pavlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Pavlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Pavlov 12 Mart 1991 tarihinde Sevastopol, Krym şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Павлов Євген Степанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Pavlov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Evgeniy Pavlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Pavlov'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Pavlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Pavlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Pavlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Pavlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Volyn Lutsk II

1 Temmuz 2007 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2014 yılında FK Sevastopol

1 Ağu 2014 yılında Sokol Saratov

26 Ocak 2015 yılında Mladost

18 Ağu 2015 yılında Vasas FC

10 Temmuz 2018 yılında Doxa Katokopias

2 Eylül 2019 yılında Radnik

25 Şubat 2021 yılında Shakhter K.

8 Eylül 2021 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Evgeniy Pavlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Pavlov şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Pavlov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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