Evgeniy Radchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Radchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Radchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evgeniy Radchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evgeniy Radchuk 9 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Радчук Евгений Викторович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evgeniy Radchuk Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Radchuk'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Evgeniy Radchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evgeniy Radchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Evgeniy Radchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evgeniy Radchuk şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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