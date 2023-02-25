Evgeniy Radchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Radchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evgeniy Radchuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Radchuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.