Evgeniy Sakuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Sakuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Sakuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Sakuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Sakuta 3 Şubat 2000 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сакута Евгений Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Sakuta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Filimonov yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Sakuta'nin Neman Grodno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Sakuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Sakuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Sakuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Sakuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında RUOR Minsk

8 Temmuz 2017 yılında Neman II

25 Temmuz 2018 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2018 yılında Neman II

31 Temmuz 2020 yılında Volna Pinsk

31 Aralık 2020 yılında Neman II

5 Mart 2021 yılında Belshina

31 Aralık 2021 yılında Neman II

1 Ocak 2022 yılında Neman Grodno

Evgeniy Sakuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Sakuta şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Sakuta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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