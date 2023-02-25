Evgeniy Sanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Sanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Sanyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Sanyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Sanyuk 19 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Санюк Евгений Дмитриевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Sanyuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Bartashevich yapmaktadır. Evgeniy Sanyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına - tarihinde katılmıştır. Evgeniy Sanyuk'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Sanyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sanuk_00/

Evgeniy Sanyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Sanyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Evgeniy Sanyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Sanyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Molodechno

31 Aralık 2019 yılında FK Lida

Evgeniy Sanyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Sanyuk şuan FK Lida takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.