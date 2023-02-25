Evgeniy Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Shevchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Shevchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Shevchenko 6 Haziran 1996 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шевченко Евгений Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Shevchenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Evgeniy Shevchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 16 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Shevchenko'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Shevchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/E_Shevchenko96

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Evgeniy Shevchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Shevchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Shevchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Shevchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest

1 Temmuz 2020 yılında Rukh

16 Mart 2022 yılında Torpedo Zhodino

Evgeniy Shevchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Shevchenko şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Shevchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 15 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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