Evgeniy Shikavka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Shikavka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Shikavka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Shikavka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Evgeniy Shikavka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Shikavka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Shikavka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Shikavka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Shikavka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Shikavka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Shikavka 15 Ekim 1992 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шикавка Евгений Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Shikavka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Evgeniy Shikavka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Shikavka'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Shikavka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shik_zheka/

Evgeniy Shikavka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Shikavka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Shikavka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Shikavka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Polotskgaz P.

31 Aralık 2012 yılında BATE II

1 Ocak 2013 yılında Slonim

1 Mart 2014 yılında Slavia

1 Ağustos 2014 yılında Krumkachi

3 Ağustos 2017 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2019 yılında AE Larisa

15 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

17 Temmuz 2021 yılında Shakhter K.

26 Ocak 2022 yılında Korona Kielce

Evgeniy Shikavka kimdir

Evgeniy Shikavka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Shikavka şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Shikavka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 14 numaralı formasıyla 9 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Evgeniy Shikavka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Nicolas Tong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Tong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Tong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Tong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Zyro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Zyro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Zyro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Zyro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Ditu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Ditu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Ditu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Ditu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Rodado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Rodado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Rodado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Rodado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!
Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi