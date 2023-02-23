Evgeniy Shikavka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Shikavka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Shikavka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Shikavka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Shikavka 15 Ekim 1992 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шикавка Евгений Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Shikavka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Evgeniy Shikavka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Shikavka'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Shikavka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shik_zheka/

Evgeniy Shikavka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Shikavka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Shikavka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Shikavka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Polotskgaz P.

31 Aralık 2012 yılında BATE II

1 Ocak 2013 yılında Slonim

1 Mart 2014 yılında Slavia

1 Ağustos 2014 yılında Krumkachi

3 Ağustos 2017 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2019 yılında AE Larisa

15 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

17 Temmuz 2021 yılında Shakhter K.

26 Ocak 2022 yılında Korona Kielce

Evgeniy Shikavka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Shikavka şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Shikavka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 14 numaralı formasıyla 9 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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