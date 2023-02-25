Evgeniy Velko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Velko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Velko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Velko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Velko 23 Şubat 1997 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Велько Евгений Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Velko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Filimonov yapmaktadır. Evgeniy Velko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Velko'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Velko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ewgenvelko/

Evgeniy Velko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Velko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Velko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Velko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Minsk II

31 Mart 2017 yılında Luch

31 Aralık 2017 yılında Dinamo Minsk II

28 Mart 2018 yılında Luch

16 Ağustos 2018 yılında Dinamo Minsk II

17 Ağustos 2018 yılında Luch

8 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

23 Ocak 2020 yılında FK Slutsk

Evgeniy Velko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Velko şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Evgeniy Velko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Minsk

Belarus U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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