Evgeniy Yudchits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Yudchits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Yudchits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Yudchits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Yudchits 25 Kasım 1996 tarihinde Malech şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Юдчиц Евгений Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Yudchits Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Evgeniy Yudchits, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Yudchits'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Yudchits Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhenya_yudchits/

Evgeniy Yudchits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Yudchits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Yudchits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Yudchits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zvezda-BGU

16 Temmuz 2021 yılında Dynamo Brest

Evgeniy Yudchits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Yudchits şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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