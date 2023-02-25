Evgeniy Yurin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Yurin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Yurin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Yurin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Yurin 9 Ocak 2004 tarihinde Osipovichi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Юрин Евгений Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Yurin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Yurin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Yurin'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Yurin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yurig_0416/?hl=ru

Evgeniy Yurin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Yurin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Yurin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Yurin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Osipovichi

1 Ocak 2022 yılında BGU Minsk

26 Temmuz 2022 yılında Molodechno

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Evgeniy Yurin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Yurin şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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