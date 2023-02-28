Evgheni Oancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgheni Oancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgheni Oancea kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgheni Oancea ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Evgheni Oancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgheni Oancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgheni Oancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgheni Oancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgheni Oancea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgheni Oancea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgheni Oancea 5 Ocak 1996 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgheni Oancea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgheni Oancea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Evgheni Oancea'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgheni Oancea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeneaoancea/

Evgheni Oancea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgheni Oancea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgheni Oancea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgheni Oancea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sheriff-2

1 Temmuz 2016 yılında FC Sheriff

3 Ağustos 2019 yılında Torpedo Minsk

17 Ağustos 2019 yılında SKA Khabarovsk

2 Eylül 2021 yılında Sfintul Gheor.

15 Şubat 2022 yılında FC Noah

23 Ağustos 2022 yılında Concordia

6 Şubat 2023 yılında Milsami

Evgheni Oancea kimdir

Evgheni Oancea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgheni Oancea şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Evgheni Oancea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Evgheni Oancea nereli

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