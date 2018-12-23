Evi yanan vatandaşa yardım eli uzatıldı

Batman'da evi yanan Çetin ailesine, Batman AHBAP İl Başkanlığı ve hayırsever iş adamları el uzattı.

Batman'da evi yanarak kül olan aile için yeni eşyalar alınarak, evin eksiklikleri giderildi. Ev sahibi Suat Çetin, "Gece 03.30 sıralarında evimde yangın çıktı. Yangında evim ve eşyalarım kül oldu. Ahbap gurubu sağ olsunlar bize çok yardım ettiler. Evimizi tekrardan düzenlediler ve hayırsever insanların yardımı da bize oldu. Hayır, severlerin yardımı olmasaydı çok zor durumda kalacaktık. Teşekkür ediyorum Ahbap gurubuna ve tüm hayırseverlere Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Batman AHBAP İl Başkanı Serap Çakı, "Yaklaşık 1 ay önce Çetin ailesinin evi yandı. Bize sosyal medya aracılığıyla ulaştılar. Ailenin durumunu tespit ettik. Aile çok zor durumdaydı. Haluk abiye ulaştık bize görev verdi. Çetin ailesi ile görüştük eksiklerini tespit ettik. Aileye kiralık bir ev tutuk sponsorlarla beraber ve Haluk beyin yardımıyla evin eksikliklerini tamamladık. Çetin ailesinin bir eksiği kalmadı her şey tamamlandı. Yine güzel bir duruma imza attık. Türkiye'deki ve Batman'daki herkesin duyarlı olmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA