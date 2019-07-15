Evi yanan ve çadırda kalan yaşlı kadın yardım bekliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen ve Kızılay çadırında kalan Fatma Çalışkan (65), kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Çarşamba ilçesi Karamustafalı Mahallesi'nde yaklaşık 15 gün önce elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında evi kül olan Fatma Çalışkan, evsiz kaldı. Evinin ve tüm eşyalarının küle döndüğünü söyleyen Fatma Çalışkan, yetkililerden yardım bekliyor.

Olayla ilgili bilgi aktaran Karamustafalı Mahalle Muhtarı İsmail Güngör, "Mahallemizde pazartesi günü Fatma Çalışkan'a ait olan evde yangın çıktı. İtfaiyeye haber verildikten sonra bana da haber verdiler. Olay yerine gittiğimizde itfaiye gelmişti fakat itfaiye gelene kadar tabii ki ev yılların evi tamamen kül olmuş, yanmış" dedi.

Yangının elektrik kontağından çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Güngör, "Evde derin dondurucusu, buzdolabı gibi elektronik eşyalar var. Aile zaman zaman İstanbul'a çocuklarının yanına gittiği için evde elektrik devamlı vardı. Elektrik şalterini indirip de gitmemişler çünkü evde derin dondurucu olduğu için yiyecek, içecek gibi bozulacak gıdalar olduğundan dolayı elektriği kesmeden gitmişler. Bu durumdan dolayı yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali çok yüksek" diye konuştu.

Ailenin durumun iyi olmadığını ve oğlunun asgari ücretle çalıştığını oldukça mağdur olduklarını dile getiren mahalle muhtarı Güngör, "Duyarlı vatandaşlardan, kaymakamlıktan, belediyeden, borsadan, yetkililerden evin yapılması için yardım talep ediyoruz. Muhtar olarak da elimden geldiğince yardım yapacağım, hep birlikte yapacağız önder olacağız. Ne yazık ki kendi imkânlarıyla yapma durumları yok" şeklinde konuştu.

Yılların birikimiyle evini yaptığını söyleyen ve şu anda evsiz kalan Fatma Çalışkan, Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırda yaşantısını sürdürüyor.

Kaynak: İHA