Evidence Makgopa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evidence Makgopa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evidence Makgopa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evidence Makgopa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evidence Makgopa 5 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evidence Makgopa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Evidence Makgopa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Evidence Makgopa'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evidence Makgopa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/evidence___makgopa?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Evidence Makgopa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evidence Makgopa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Evidence Makgopa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evidence Makgopa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2020 yılında Baroka FC

20 Haziran 2022 yılında Orlando Pirates

Evidence Makgopa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evidence Makgopa şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Evidence Makgopa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 9 numaralı formasıyla 10 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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