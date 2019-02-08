İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Evim Türkiye Fuar’ı emlak satışları ile başladı (2)

Evim Türkiye Fuar’ı emlak satışları ile başladı (2)

(Fotoğraf eklendi)

Evim Türkiye Fuar’ı emlak satışları ile başladı (2)

(Fotoğraf eklendi)

DHA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.