Evin balkonunda çıkan yangın korkuttu

Kahramanmaraş'ta bir evin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle bir evin balkonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın balkonu kaplarken, çevredeki ev sahiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yanan balkonda soğutma işlemi yaptı. Yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA