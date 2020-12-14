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  3. Evin banyosunda mangal yaktı! Dumanından zehirlenerek canından oldu

Evin banyosunda mangal yaktı! Dumanından zehirlenerek canından oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık çalışanı, evinin banyosunda mangal yakınca çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Evin banyosunda mangal yaktı! Dumanından zehirlenerek canından oldu

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak çalışan Abdullah Bekmezci'den yakınları bir süre haber alamadı. Bekmezci'den haber alamayan kişiler durumu, polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Abdullah Bekmezci'nin yaşadığı eve giden ekipler, gelen dumanlar sebebi ile banyoya yöneldi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Bekmezci'nin, yaktığı mangalın dumanından etkilenip zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk babası olduğu ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Abdullah Bekmezci'nin cansız bedeni polis ve savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Evin banyosunda mangal yaktı! Dumanından zehirlenerek canından oldu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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