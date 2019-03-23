Evin gizli bölmesindeki 2 milyon liralık altın ve parayı çaldılar

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir evin yatak odasındaki gizli bölmeden yaklaşık 2 milyon lira tutarında altın ve para çalındı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası'nda yaşayan M.K.'nin Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki evine geçen çarşamba günü sabah saatlerinde ahşap kapının kilidini kırarak giren hırsız ya da hırsızlar, yatak odasındaki gizli bölmeyi buldu. Hırsızlar buradaki 30 altın bilezik, 8 takım altın set, toplam 100 çeyrek ve yarım altın, 90 bin euro ile 20 bin doları çaldı. Evde kimse yokken gerçekleşen yaklaşık 2 milyon liralık hırsızlığı, ev sahibi M.K. akşam eve dönünce fark etti ve polise başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yapıp delil aradı. Hırsızların evin zemin katında bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da sökerek götürdüğü belirlendi. Hırsızların yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

DHA