Evin üzerine yıldırım düştü! Sonrası korkunç...

Olay dün Sivas'ın merkeze bağlı Çöken köyünde gerçekleşti. Köyde bulunan konteyner eve yıldırım düştü. Bir süre sonra konteyner ev alev aldı.

KONTEYNER EV KÜL OLDU

Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri gitti.

Ekipler tarafından söndürülen yangında konteyner ev kül oldu. Yangında kimse yaralanmazken Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.