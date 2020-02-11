Evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

MANİSA'da, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan Suat Çetin (48), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alaşehir ilçesinde, Beşeylül Mahallesi, Reddi İlhak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki Suat Çetin'e ait dairede yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları fark eden komşularının ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Çetin'in, yatak odasında cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin'in cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA