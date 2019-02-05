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Evinde düşen Fatma Girik, hastaneye kaldırıldı (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu...

Evinde düşen Fatma Girik, hastaneye kaldırıldı (2)

TABURCU EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

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DHA

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