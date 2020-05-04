Evinde fenalaşıp, yaşamını yitirdi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, evinde fenalaşıp yere yığıldığı öne sürülen Ozan Sezer (35), yaşamını yitirdi.

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde oturan Ozan Sezer, evinde iddiaya göre fenalaşarak yere yığıldı. Saat 05.00 sıralarında evde bulunan bir yakını Sezer'i hareketsiz bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sezer'in öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Ozan Sezer'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: DHA