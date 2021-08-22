Evinde kaza geçiren Kubilay Aka ilk kez açıklama yaptı! "Kafama cam girmiş"

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin ardından yine aynı kanalda Cam Tavanlar adlı dizide rol alan genç oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde evinde talihsiz bir kaza geçirerek dengesini kaybedip kafasını cama çarpmıştı.

12 DİKİŞ ATILDI

Kafasını yardığı öğrenilen 26 yaşındaki oyuncunun yardımına komşusu Aras Bulut İynemli koşmuştu. Oyuncunun kafasındaki kan durdurulamayınca Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi’ne götürülmüş ve kafasına 12 dikiş atılmıştı.

'Bunu Bi Düşünün' adlı dizinin tanıtımında objektif karşısına geçen Kubilay Aka geçirdiği kaza hakkında ilk kez açıklama yaptı.

"EVDE BİR DÜŞÜP, BAYILDIM"

Sağlık durumu hakkında konuşan oyuncu, "Vallahi şekerden şüpheleniyoruz, tekrar bir kontrol ettireceğiz dikişler çıktıktan sonra. Evde bir düşüp, bayıldım. Kafam cama girmiş. Dikiş attırdık, çok şükür tomografide kötü bir şey çıkmadı. Allah daha kötüsünden korusun." açıklamasında bulundu.