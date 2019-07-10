Evinde kendini asarak intihar etti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Ali Hakan E. (48), yalnız yaşadığı evinde iple kendini asarak intihar etti.

Alamescit Mahallesi, Zafer Sokak'taki Hasan Alıcı Apartmanı'na geçen nisan ayında taşınan Ali Hakan E.'nin 10 gündür ortalıklarda görünmemesi üzerine şüphelenen komşuları, durumu polise bildirdi. Bugün saat 12.30 sıralarında çiligir yardımı ile eve giren polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Ali Hakan E.'nin iple tavandaki kancaya asılı cesedi ile karşılaştı. Polisin evde yaptığı incelemede, Ali Hakan E.'nin baraktığı "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulundu.

Ali Hakan E.'nin cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Komşuları, Ali Hakan E.'nin boşandığı eşiyle kalan 13 ve 17 yaşındaki 2 kızını göremediği için bir süredir bunalımda olduğunu, bu nedenle intihar etmiş olabileceğini söyledi.

Polis, Ali Hakan E.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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DHA