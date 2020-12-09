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  3. Evinde korona tedavisi görüyordu! Tokat'ın Çat Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Coşar, hayatını kaybetti

Evinde korona tedavisi görüyordu! Tokat'ın Çat Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Coşar, hayatını kaybetti

Tokat'ın Çat Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Coşar, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evinde korona tedavisi görüyordu! Tokat'ın Çat Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Coşar, hayatını kaybetti

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde tedavisi süren Çat Belde Belediye Başkanı Mustafa Coşar (68), rahatsızlanması üzerine 112 Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Başkan Coşar'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Coşar, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. MHP’li Coşar’ın cenazesi Çat beldesinde toprağa verilecek.

MUSTAFA COŞAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Coşar, 20 Nisan 1952 tarihinde Tokat'ın Çat beldesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Çat Kasabasında tamamlamış ve erken yaşında iş hayatına atılmıştır. 15 yıl muhtarlık yaptıktan sonra MHP’den 2 dönem belde belediye başkanı seçilen 68 yaşındaki Coşar, evli ve 9 çocuk babası idi. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde tedavi görüyordu, kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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