Evinde kurduğu sistemle deprem tahminleri yapıyor! Ahmet Yakut depremin yerini açıkladı: "1 haftalık süreçte dikkat etmeliyiz"

17 Ağustos 1999'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 17 akrabasını kaybeden Ahmet Yakut isimli vatandaş, hayatını deprem konusuna adadı. Evinde küçük bir laboratuvar kurarak uydu görüntüleri ile deprem araştırmaları yapan Ahmet Yakut, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yakut, Marmara depreminin 23.yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, 1 haftalık süreçte Marmara Denizi'nin batısında deprem olabileceğini öne sürdü.

"HİSSEDİLEBİLİR BİR DEPREM GELEBİLİR"

Yakut paylaşımında, "Marmara Denizi Batısı (Marmara Ereğlisi Açıkları) ve Marmara Güneyi Erdek- Biga-Gönen hattına 1 haftalık süreçte dikkat etmeliyiz. Hissedilir bir deprem (Max 4.9M ±0.3 ) bu bölge ya da yakın çevresinden gelebilir. Bu süreç de farklı bir durum görürsem tekrar bilgilendirme yaparım." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi Batısı (Marmara Ereğlisi Açıkları) ve Marmara Güneyi Erdek- Biga-Gönen hattına 1 haftalık süreçte dikkat etmeliyiz

Hissedilir bir deprem (Max 4.9M ±0.3 ) bu bölge ya da yakın çevresinden gelebilir.

Bu süreç de farklı bir durum görürsem tekrar bilgilendirme yaparım. — Ahmet Yakut (@ahmetyakut41) August 17, 2022

"TEKİRDAĞ AÇIKLARI DA DAHİL"

Bir sosyal medya kullanıcısının "Marmara Denizi Batısı derken Tekirdağ açıkları gibi mi?" sorusuna yanıt veren Yakut, "Marmara Ereğlisi Açıkları başta olmak üzere evet Tekirdağ açıkları da dahildir..."dedi.

Öte yandan Ahmet Yakut Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4.6'lık depremin yanı sıra bazı depremleri de bilmesiyle dikkat çekmişti.

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