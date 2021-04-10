Nefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leriIğdır’da korku dolu anlar! Elektrik panosu bir anda patladıBöyle duyarsızlık görülmedi! Çocukları pozitif olan kadın işe giderken yakalandıSON DAKİKA! Bakan Selçuk cevapladı: Okullar kapanacak mı?Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80Belediye Derince Spor 0 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBarınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret ettiArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 0 - 2 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKardeşlerim 8. bölüm canlı izle| Kardeşlerim son bölüm Atv canlı izleSavaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Evinde olması gereken temaslı pilot, polis denetimine takıldı

Evinde olması gereken temaslı pilot, polis denetimine takıldı

Kocaeli'de polis ekiplerince koronavirüs denetimleri devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde temaslı olduğu belirlenin pilot, idari para cezası kesilerek karantina için yurda gönderildi.

Evinde olması gereken temaslı pilot, polis denetimine takıldı

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan korona virüs denetimlerde temaslı olduğu belirlenin ticari taşımacılık yapan bir hava yolu şirketinde pilotluk yapan şahıs, idari para cezası kesilerek karantina için yurda gönderildi. Edinilen bilgiye göre korona virüs vakaların hızla arttığı Kocaeli'de yoğunlaştırılan denetimler kentin dört bir yanında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda D100 Karayolu üzerinde kurulan denetim noktasında araçları durduran polis ekipleri, araç içinde bulunanların sokağa çıkma izinlerinin olup olmadığını denetliyor.

PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimler sırasında durdurulan 07 YOY 52 plaka plakalı lüks bir otomobilde sorgulaması yapılan Yusuf O.Y. adlı sürücünün, temaslı olduğu belirlendi. Karantinada olması gerekirken aracı ile seyir halinde denetimlere takılan sürücüye karantina ihlalinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Sürücü Yusuf O.Y. pandemi kuralları gereği kendisini takip eden polis aracı eşliğinde kendi otomobili ile karantina alınmak üzere yurda götürüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Evinde olması gereken temaslı pilot, polis denetimine takıldı

Evinde olması gereken temaslı pilot, polis denetimine takıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT