Evinde ölü bulunan kadının katili 14 yıl sonra yakalandı
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Filiz Gökkurt'un (26), katil zanlısı D.K., 14 yıl sonra yakalanarak tutuklandı.
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Filiz Gökkurt'un (26), katil zanlısı D.K., 14 yıl sonra yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Sitesi'nde oturan bir çocuk annesi Filiz Gökkurt'un, 16 Mart 2005 tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen D.K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DHA
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