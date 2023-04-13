Evinde tuvalet kağıdı biten o markete koşacak! Büyük indirim kampanyası başladı: Daha ucuzu hiçbir yerde yok!

Tuvalet kağıtları özellikle son dönemlerde fahiş şekilde yükselmişti. Marketler ise sık sık müşterilerinin avantajlı alışveriş yapmaları amacıyla kampanya düzenlemeye devam ediyor. Peki tuvalet kağıtları hangi markette indirimli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ BAŞLIYOR

Marketler son zamanlarda sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Tarım Kredi Marketler tarafından düzenlenen yeni kampanya kapsamında müşteriler Ramazan ayı boyunca yapılan kampanyalardan faydalanabilecek ve tuvalet kağıtlarını indirimli olarak alabilecek. Birçok farklı kategoride yapılan kampanyalar yakından takip ediliyor.

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Tarım Kredi Marketler tarafından yapılan kampanya 11 Nisan tarihinde başlayarak 23 Nisan tarihinde sona erecek. Müşterilerin en çok ilgisini çeken indirim ise tuvalet kağıdı indirimleri oldu. Tuvalet kağıdı fiyatlarında yapılan indirimler kapsamında Familia marka 3 katlı tuvalet kağıdı fiyatı 144.90 TL'ye düştü. Tarım Kredi Marketlerin diğer indirimli ürünleri ise sosyal medya hesabında vatandaşla paylaşılıyor.