Evinde vahşice katledildi! Elini ısırdığı katilinden kurtulamadı!

Kırşehir'de Ankara Caddesi'ndeki Ünal Apartmanı'nda ikamet eden G.T.'ye (38) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

YAYINLAMA
Google News
Evinde vahşice katledildi! Elini ısırdığı katilinden kurtulamadı!

Kırşehir'de, evine gittiği arkadaşını defalarca bıçaklayıp öldüren katil zanlısı, polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yakalandı. Kadını defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli ifadesinde; "Uyuşturucu almıştım, hatırlamıyorum" dedi.

TARTIŞTIĞI SIRADA ELİNİ ISIRDIĞI KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün Ankara Caddesi'ndeki Ünal Apartmanı'nda ikamet eden G.T.'ye (38) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından ikamete giren polis ve sağlık ekipleri kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. G.T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan 10 saatlik kamera kaydı incelemesi sonrası yakalanan ve suçunu itiraf eden katil zanlısı Y.Y. (21); çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hatırlamıyorum"

Emniyette verdiği ifadesinde zanlı; G.T. ile birkaç kez görüştüğünü olay günü de birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını ve kendine saldıran elini ısıran maktulden kurtulmak için bıçak kullandığını ve gece yaşananları hatırlamadığını ileri sürdü. Girdiği evde kayıt cihazını fark eden Y.Y.'nin öldürme eylemini gerçekleştirdikten sonra kayıt cihazını da suya atarak kaçtığı da polis tarafından tespit edildi.

Öte yandan G.T.'nin cenazesi; otopsinin ardından Mucur ilçesinde toprağa verildi.

Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyorŞanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor

Süleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldıSüleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldı

Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldıManisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı

Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadıMahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı

Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!

CHP'li belediye başkanından muhtarlara çok tartışılacak teklif! 28 mayıs seçimlerinde mahallenizde oyları artırın...CHP'li belediye başkanından muhtarlara çok tartışılacak teklif! 28 mayıs seçimlerinde mahallenizde oyları artırın...

Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!

İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecekİtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek

Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemediKılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi

AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldiAK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecekUEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecek

CHP Iğdır'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Iğdır Seçim sonuçları son durum!CHP Iğdır'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Iğdır Seçim sonuçları son durum!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı
Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı
Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı
Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı
Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!
Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!
Avcılar'da çok konuşulan görüntü! Tehlikeye hiç aldırış etmeden para çekmeye devam ettiler
Avcılar'da çok konuşulan görüntü! Tehlikeye hiç aldırış etmeden para çekmeye devam ettiler
Son Haberler
İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, iş yerleri sular altında kaldı
İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, iş yerleri sular altında kaldı
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"
Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"
Kan davası can aldı! 2 aile arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti!
Kan davası can aldı! 2 aile arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor
Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor
MHP Amasya'dan kaç milletvekili çıkardı? Amasya milletvekili dağılımı ve sayısı!
MHP Amasya'dan kaç milletvekili çıkardı? Amasya milletvekili dağılımı ve sayısı!
Tavşanlı’da facia! Piknik tüpü patladı, 1 kişi hayatını kaybetti!
Tavşanlı’da facia! Piknik tüpü patladı, 1 kişi hayatını kaybetti!
Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları