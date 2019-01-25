Evindeki yangında öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan Ümmü İnci (81), yaşamını yitirdi.

Beşeylül Mahallesi 511 Sokak 32 numaradaki tek katlı müstakil evde, bu sabah, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan kontrolde, evde yalnız yaşayan Ümmü İnci'nin cesedi bulundu. İnci'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA